Коц: Европа строит во Львове прямой въезд на западный тыл Украины Фото: Александр КОЦ.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил значение удара Вооруженных сил России по железнодорожной станции Скнилов во Львове. В мессенджере MAX он пояснил, что атака на ж/д узел связана с желанием Европы создать прямой въезд на западный тыл Украины.

«Именно Скнилов выбран конечной точкой будущей евроколеи от Мостиски II, это около 80 километров. <...> Европа строит себе прямой въезд в западноукраинский тыл. Что по нему повезут, догадаться несложно», - написал Коц.

Военкор подчеркнул, что Скнилов является западными воротами Львовского железнодорожного узла, откуда ведет дорога к границе с Польшей. При этом для ВСУ железная дорога остается главным элементом в вопросах снабжения, через который техника и боеприпасы с Запада уходят дальше, на восток страны.

Ранее KP.RU сообщал, что российская армия нанесла удар по авиационному заводу во Львове, где производились украинские ракеты FP-9 и FP-5 «Фламинго». Предприятие было задействовано в выпуске ракетного вооружения для киевского режима.