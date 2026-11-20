Владимир Путин рассказал, какие новости о россиянах его радуют: «Чувство восторга» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин признался, что воспринимает достижения россиян как собственные успехи. Об этом глава государства рассказал в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

По словам российского лидера, особые эмоции у него вызывают достижения отечественных ученых, артистов, спортсменов и обычных граждан. Президент отметил, что даже выдающиеся результаты в сельском хозяйстве способны вызвать у него сильные чувства.

«Знаете, у меня возникает такое чувство восторга, как будто это делают не просто люди, которых я лично не знаю, а что это делают такие вот талантливые, выдающиеся, красивые люди, что они близкие мне люди, чуть ли не члены моей семьи», — поделился Путин.

Глава государства добавил, что воспринимает достижения соотечественников особенно близко к сердцу.

«И воспринимаю это как личный успех, как личную победу. Это очень приятное чувство», — признался президент.

Путин также поблагодарил россиян за поддержку. По его словам, без нее невозможно не только эффективно работать, но и добиваться общих целей ради страны.

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю Центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу. Президент отметил его заслуги перед государством и вклад в развитие отечественной науки и здравоохранения. Академик является одним из ведущих специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов.