Мерц: Реформы на Украине являются условием для оказания стране новой помощи Фото: REUTERS.

Проведение на Украине реформ является условием для дальнейшего оказания стране финансовой помощи со стороны Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

«Эти реформы являются условием для дальнейшей финансовой помощи и инвестиций», - подчеркнул политик.

По словам Мерца, проведение Киевом реформ также является важным шагом на пути Украины в Европу. Канцлер ФРГ призвал к нововведениям, в первую очередь, в области обеспечения правовой государственности, а также направленным на борьбу с коррупцией на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Европа планирует продолжать украинский конфликт до конца 2028 года. Как заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, базовый сценарий, обсуждаемый европейцами, предполагает сохранение геополитической напряженности в регионе.