Мэр Парижа Грегуар опроверг сообщения о своем опоздании на работу из-за GTA VI. Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар публично опроверг слухи о том, что он якобы проспал и опоздал на работу из-за выхода новой видеоигры GTA VI. О работе французский политик рассказал на личной странице в социальной сети X.

Так глава города ответ на заявление блогера Энзо Мореля. Он предположил, что Грегуар пропустил утреннюю часть заседания горсовета 19 ноября и появился на работе только к полудню из-за открытия продаж GTA VI. Блогер утверждал, что политик якобы сильно увлекся игрой и провел за ней всю ночь.

«Спасибо, что беспокоитесь о моем расписании, но я вовремя пришел на назначенную на 9 утра встречу в моем кабинете. <...> Затем я председательствовал на заседании Парижского городского совета», - сообщил парижский мэр.

Напомним, что 20 ноября официально начались продажи GTA VI. Первыми игру смогли приобрести жители Новой Зеландии.