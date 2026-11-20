Захарова призвала Германию прекратить провокационные опросы россиян в аэропортах. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Германию прекратить политизированные опросы российских граждан при въезде в страну. Дипломат заявила об этом на брифинге 20 ноября, комментируя действия германских спецслужб в аэропортах.

По словам Захаровой, в последнее время фиксируются случаи подробных расспросов россиян, включая сотрудников посольства РФ в Берлине. Она подчеркнула, что речь идет не о стандартных процедурах пограничного контроля, а о вопросах с политическим подтекстом, касающихся актуальной повестки.

«Мы считаем подобные действия германских органов безопасности абсолютно неприемлемыми и недопустимыми. Настоятельно призываем германскую сторону прекратить такого рода провокационную практику», — заявила представитель МИД.

Отметим, что еще в марте МИД России предостерег россиян от поездок в Германию без крайней необходимости. Захарова объяснила рекомендацию действиями немецких властей, которые, по оценке ведомства, создают атмосферу недоверия к российским гражданам.