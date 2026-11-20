Обычно такое кровоизлияние проходит самостоятельно за одну-две недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Покраснение глаза не всегда говорит о серьезном заболевании, но иногда может указывать на проблемы со здоровьем. Офтальмолог, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова заявила, что особенно важно обращать внимание на кровоизлияния, которые повторяются. Об этом пишет aif.ru.

По словам врача, лопнувший сосуд на поверхности глаза может быть сигналом того, что сосуды в организме испытывают повышенную нагрузку. Обычное покраснение чаще всего возникает из-за расширения мелких сосудов конъюнктивы. Это может происходить при недосыпе, усталости, долгой работе за компьютером, сухости глаз, аллергии или инфекции.

При этом лопнувший сосуд выглядит иначе. На белке появляется четкое красное пятно или прожилка. Причиной могут стать скачок давления, сильный кашель, чихание, физическое напряжение, травма или прием препаратов, разжижающих кровь.

Обычно такое кровоизлияние проходит самостоятельно за одну-две недели. Однако если оно повторяется, важно проверить артериальное давление и свертываемость крови. При боли, ухудшении зрения, светобоязни или травме глаза необходимо обратиться к врачу.

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