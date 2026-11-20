Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян назвал вульгарным поведение премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за оскорбления журналистки Рипсиме Джебеджян.

По его словам, он с большим удовлетворением бы ознакомился с заявлением Союза журналистов Армении по поводу оскорбительной, перемежающейся с бранью речи Пашиняна.

"Ни один руководитель Армении никогда не позволял себе выступать перед народом с таким вульгарным поведением. Такова реальная картина Армении, которую он создал", - написал политик в соцсети.

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября армянский премьер в грубой форме ответил на вопрос журналистки Джебеджян о его позиции по отношению к политической оппозиции страны и о Карабахе. Пашинян возмутился и перешел на личности, оскорбив ее. Она заявила о намерении подать в суд, а политик ответил, что тоже подаст иск.