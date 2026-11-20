Полностью предотвратить появление комков шерсти нельзя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Комки шерсти в желудке кошки могут вызвать гастрит и даже кишечную непроходимость, заявила ветеринар Кристина Гриненко. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются длинношерстные и пожилые питомцы, а также животные в период линьки. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Кошку рвет комками шерсти, иногда с примесью корма и слизи. Может возникнуть запор: дефекация затруднена, редкий стул выглядит сухим и твердым, его объем значительно меньше, чем обычно. Еще один признак скопления шерсти в желудке – вздутие», – отметила Гриненко.

Во время вылизывания кошки заглатывают шерсть, которая обычно выходит естественным путем. Но иногда волоски сбиваются в плотные комки – трихобезоары. При закупорке кишечника становятся опасными для жизни. Также кошка может потерять аппетит, меньше пить и стать вялой.

Полностью предотвратить появление комков нельзя, но уменьшить их количество помогают специальные корма с клетчаткой и мальт-пасты. Если у питомца появились рвота, запор, вздутие живота или необычное поведение, его нужно показать ветеринару.

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