Анна Седокова и ее экс-супруг Янис Тимма Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Стали известны новые подробности в деле о смерти баскетболиста Яниса Тиммы и экс-мужа артистки Анны Седоковой. Оказалось, что на момент гибели Тиммы у певицы было несколько десятков миллионов рублей на счету, которые могли подлежать разделу во время бракоразводного процесса. Об этом рассказала адвокат Маргарита Гаврилова в интервью изданию «Известия».

«Мы получили ответ из банка о том, что на дату смерти Яниса у Седоковой на расчетном счете было 63 млн рублей, которые подлежат разделу помимо недвижимого имущества», — резюмировала правозащитник. Она отметила, что не по всем банковским счетам певицы пришли ответы от банка. Поэтому точно неизвестно, сколько именно денег было у артистки на момент подачи иска о расторжении брака.

Ранее KP.RU рассказал, что бывший муж Седоковой скончался в 2024 году. Следствие установило причину смерти — суицид. Но родственники погибшего не согласны с заключением следственных органов.