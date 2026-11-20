Минюст включил философа Быкову* и блогера Матвеева* в список иноагентов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Философ Марина Быкова* и видеоблогер Сергей Матвеев* 20 ноября внесены в реестр иностранных агентов в России. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства юстиции РФ.

В ведомстве пояснили, что Быкова* участвовала в создании материалов иностранного агента для неограниченного круга лиц. Матвеев*, согласно сообщению Минюста, распространял материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о решениях российских органов публичной власти и проводимой ими политике.

В обновленный реестр также включили политического деятеля Сергея Панова*, журналистку Елену Барышеву*, Максима Максименко* и три информационных проекта: новостной канал «Бюро»*, ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)»* и проект «Перезагрузка 2026»*.

Также KP.RU сообщал, что бывшего лидера панк-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* оштрафовали на 50 тысяч рублей за непредставление в Минюст обязательной отчетности. Суд признал его виновным в нарушении законодательства об иностранных агентах.

* — физлица и проекты, включенные Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.