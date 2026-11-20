Врач посоветовала смотреть данные трекеров в динамике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Постоянная проверка анализов и показателей фитнес-трекеров может не успокаивать, а усиливать тревогу за здоровье, предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Светлана Вострякова. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Осознанный подход опирается на самочувствие и приносит спокойствие, гиперконтроль же вырастает из страха что-то упустить и только усиливает тревожные ощущения», – отметила Вострякова.

По словам врача, отдельное отклонение в анализах не всегда говорит о болезни. Результаты нужно оценивать с учетом симптомов и истории здоровья, а не пытаться самостоятельно ставить себе диагнозы. Дополнительным источником беспокойства могут стать публикации в соцсетях о скрытых дефицитах и обязательных обследованиях.

Вострякова посоветовала смотреть данные трекеров в динамике, а анализы сдавать по назначению врача и обсуждать с ним результаты. Если мысли о показателях не дают уснуть и мешают повседневным делам, стоит ограничить поток информации о здоровье.

Ранее сомнологи поделились простыми способами борьбы с тревожностью и проблемами со сном. Пять шагов помогут наладить ночной отдых и вернуть здоровый сон.