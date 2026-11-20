Мошенники стали изолировать жертв перед переводом денег в России Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники все чаще пытаются изолировать россиян от родных и близких, чтобы помешать им получить совет и сорвать аферу. Злоумышленники запугивают жертв, запрещают рассказывать о разговоре и в итоге подводят к переводу денег на так называемый безопасный счет. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

По данным банка, аферисты выдают себя за правоохранителей, ссылаются на секретное расследование и требуют не прерывать разговор. Затем жертву переключают между якобы следователем, банковским служащим и сотрудником службы безопасности. Параллельно человека убеждают, что родственники могут быть причастны к делу, а настоящие работники банка — состоять в сговоре с мошенниками.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев посоветовал при требовании хранить разговор в тайне прервать звонок и связаться с близкими. Настоящие сотрудники банков и госорганов не просят сообщать коды из СМС или переводить деньги на «безопасные» счета.

Ранее KP.RU писал, что мошенники начали предлагать россиянам с плохой кредитной историей помощь в получении займа. После перехода по присланной ссылке на устройство жертвы устанавливается поддельное банковское приложение, позволяющее аферистам получить контроль над гаджетом.