Косиняк-Камыш: Размещенные в Польше ЗРК Patriot приведены в боевую готовность. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, размещенные на территории Польши, приведены в боевую готовность. Об этом заявил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова передает портал RMF24.

По словам политика, в боеготовность были приведены польские комплексы противовоздушной обороны ближнего и сверхближнего действия. также задействованы вертолеты и три бригады сил территориальной обороны. Системы ЗРК установлены у аэропорта Ясенка в Жешуве и города Свидник.

Ранее KP.RU сообщал, что Косиняк-Камыш заявил о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Польши. При этом политик не представил никаких подтверждающих данных.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Польша стала лидером Европы по бездоказательным обвинениям России.