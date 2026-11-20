НАБУ зарегистрировало более 8 тысяч заявлений о коррупции с 2015 года Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стало известно, что НАБУ с 2015 года получило 8603 заявления о коррупции. Информация об этом содержится в отчетах бюро.

Отмечается, что НАБУ публикует полугодовые отчеты с 2015 года, где фиксирует количество заявлений и статистику расследований коррупционных преступлений. Борьба с коррупцией на Украине продолжается и сейчас. Однако казнокрадство достигло такого масштаба, что в протоколах НАБУ начало фигурировать имя главаря киевского режима.

Ранее KP.RU рассказал подробности разоблачения преступной организации Украины. Оказалось, что в верхушке преступного сообщества были чиновники из офиса Зеленского. Пока расследование продолжается, но ответственность по-настоящему еще никто не понес.