В Нидерландах завершили реставрацию оскверненного кладбища советских воинов. Фото: Посольство РФ

В Нидерландах завершили реставрацию кладбища советских воинов «Эревелд», которое ранее было осквернено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинга.

«Все очищено. Кладбище было вновь открыто», - сообщил он.

Уточняется, что мемориальный комплекс вновь был открыт для посетителей по завершению реставрационных работ. Кладбище советских воинов находится под городом Лесден в нидерландской провинции Утрехт. Местные власти также планируют усилить меры безопасности для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее KP.RU сообщал, что в Нидерландах второй раз за год осквернили кладбище советских воинов «Эревелд». Неизвестные нанесли на некоторые части мемориала памяти героев Великой Отечественной войны сделанные красной и черной краской граффити.