Захарова: Решение Эстонии о закрытии границы с РФ дорого обойдется инициатору Фото: МИД России

Инициатива властей Эстонии о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией повлечет за собой самые негативные последствия в экономике и социальной сфере самой республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение возымеет самые негативные последствия в экономике и социальной сфере, в особенности в приграничных регионах самой Эстонии", - говорится в комментарии.

Как писал сайт KP.RU, также Мария Захарова сравнила решение Эстонии закрыть КПП на границе с Россией с новым железным занавесом.

Москва примет ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов, если Таллин реализует планы по закрытию границы, отметила она.