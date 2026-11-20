Инициатива властей Эстонии о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией повлечет за собой самые негативные последствия в экономике и социальной сфере самой республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решение возымеет самые негативные последствия в экономике и социальной сфере, в особенности в приграничных регионах самой Эстонии", - говорится в комментарии.
Как писал сайт KP.RU, также Мария Захарова сравнила решение Эстонии закрыть КПП на границе с Россией с новым железным занавесом.
Москва примет ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов, если Таллин реализует планы по закрытию границы, отметила она.