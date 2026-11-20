Визажист рассказала, как сочетать яркие губы и сияющие тени. Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Бордовые, оливковые и фисташковые оттенки, сияющая кожа и ягодная помада станут главными трендами новогоднего макияжа. Визажист-стилист Ольга Буттиева рассказала, какие цвета и приемы помогут создать праздничный образ. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Я бы не советовала одновременно использовать слишком много блестящих текстур. Если есть металлик на глазах, можно оставить кожу более естественной, без интенсивного хайлайтера», – отметила визажист.

Для праздничного образа подойдут золотые, серебряные, бронзовые оттенки. Их можно нанести на все веко или использовать как акцент во внутреннем уголке глаза. Чтобы блестки не осыпались, Буттиева советует применять специальную базу. Для губ подойдут ягодные, бордовые и винные тона, которые хорошо сочетаются с нейтральным макияжем глаз.

При выборе акцентов важно учитывать наряд. К платью с пайетками и стразами лучше подобрать сдержанный макияж, а однотонный образ можно дополнить яркой помадой или металлическими тенями. Также в моде смоки в бордовых и зеленых оттенках и растушеванные стрелки.

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