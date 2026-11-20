Сейсмолог Клянчин: в РФ могут произойти извержения более 70 вулканов Фото: Иван МАКЕЕВ.

Свыше 70 вулканов могут проснуться в любой момент. Они сосредоточены на Камчатке и Курильских островах. Вулканы входят в одну из самых активных сейсмических зон планеты - "Тихоокеанское огненное кольцо". Такими данными поделился младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН и сейсмолог Андрей Клянчин в комментарии РИА Новости.

Геолог предупредил, что в Курило-Камчатском регионе насчитывается 68 действующих вулканов. Ежегодно активность проявляют три-пять из них.

"Извержения вулканов на Камчатке и Курильских островах могут произойти в любой момент, но их вероятность и масштаб зависят от текущей сейсмической и вулканической активности", - пояснил Андрей Клянчин.

Ранее KP.RU писал, что ученые KVERT опубликовали прогноз для авиации на Камчатке. Опасными для полетов остаются четыре вулкана. Среди них Шивелуч, который продолжает извергаться.