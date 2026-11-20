Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на попытку журналистки телеканала NBC задать вопрос во время пресс-конференции в Белом доме. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на попытку журналистки телеканала NBC задать вопрос во время пресс-конференции в Белом доме. Американский лидер назвал ее грубым человеком и предложил пересесть подальше.

Инцидент произошел, когда Трамп уже завершал выступление. Журналистка попыталась привлечь внимание президента и задать вопрос, выкрикивая его из зала.

«Вы очень грубый человек, я с вами не разговариваю. Вы не должны сидеть в первом ряду, вы должны сидеть на последнем», - ответил ей американский лидер.

Ранее KP.RU писал о конфликте Дональда Трампа с ведущей NBC News Кристен Уэлкер. Во время интервью американский президент обвинил журналистку в предвзятом освещении событий, раскритиковал телеканал и досрочно прервал разговор, сняв с пиджака микрофон.