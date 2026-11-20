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В Ормузском проливе случилось очередное ЧП. Один из нефтяных танкеров подорвался на морской мине. В итоге на судне произошло возгорание, оповестили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции.
"Нефтяной танкер-нарушитель, намеревавшийся при поддержке контрабандистской армии США пройти по запретному маршруту в Ормузском проливе, подорвался на мине", - заявили в КСИР.
Представители КСИР пояснили, что танкер подорвался на мине при выходе из оманского порта Хасаб. О пострадавших или погибших информации не поступало.
Как пишет KP.RU, ранее три танкера наткнулись на мины в акватории Ормузского пролива. Все судна перевозили нефть. Телеканал IRIB уточнил, что после подрыва на минах танкеры загорелись. Они шли в районе к востоку от Ормузского пролива.