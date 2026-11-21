Сенатор Косачев призвал ЕС принять, что Европа шире одного Евросоюза Фото: REUTERS.

Европа включает 44 страны, а не 27. ЕС следует принять, что в регион входят не только страны Евросоюза. Именно в таком случае мир сможет обсуждать единую безопасность Европы. Об этом напомнил зампред Совета Федерации Константин Косачев в диалоге с "Известиями".

Он подчеркнул, что в настоящий момент ЕС не готов обсуждать безопасность в регионе. Объединение продолжает игнорировать интересы Москвы. Поэтому почвы для компромиссов нет, указал сенатор.

"Если и когда страны Евросоюза согласятся с тем, что Европа гораздо шире, чем Европейский союз, что в Европе 44 государства, а не только 27 входящих в ЕС, и когда после этого начнется обсуждение того, как обеспечить единую и неделимую безопасность для всех государств в этой части света - для всех 44, - в этом случае сближение позиций произойдет", - отреагировал Константин Косачев.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия пока не сформулировала весь перечень требований по обеспечению безопасности в Европе. Все условия Москвы являются законными, уточнил глава государства.