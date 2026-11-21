Марочко заявил о помощи НАТО в ударе ВСУ по Крымскому мосту Фото: Виталий ТИМКИВ.

Украинские боевики не могли самостоятельно нанести удары по Крымскому мосту. Киеву в наводке и атаках помогали страны-члены НАТО. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, Украина не имеет технических возможностей для нанесения ударов по Крымскому мосту. В этих операциях участвовали Британия, Германия и Франция, указал эксперт.

"Только с поддержкой этой коалиции, при их средствах удалось нанести урон Крымскому мосту", - отметил Андрей Марочко.

Вице-премьер Марат Хуснуллин уведомил, что восстановление объекта возможно двумя путями. Сейчас властями предпринимаются все необходимые меры для его ремонта. Специалистам предстоит восстановить поврежденную арку и пролет на мосту, рассказал Марат Хуснуллин.