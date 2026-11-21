Президент США Дональд Трамп резко ответил журналистке телеканала NBC, которая попыталась задать ему вопрос в конце пресс-конференции в Белом доме. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп резко ответил журналистке телеканала NBC, которая попыталась задать ему вопрос в конце пресс-конференции в Белом доме. Американский лидер назвал представительницу СМИ грубым человеком и заявил, что ей не место в первом ряду.

Инцидент произошел, когда Трамп уже завершал свое выступление. Журналистка попыталась привлечь внимание президента и задать вопрос, выкрикивая его из зала. Однако американский лидер не стал отвечать на него и вместо этого раскритиковал поведение корреспондента.

«Вы очень грубый человек, я с вами не разговариваю. Вы не должны сидеть в первом ряду, вы должны сидеть на последнем», — ответил Трамп.

Это не первый случай публичного конфликта американского президента с представителями СМИ.

Ранее KP.RU писал о конфликте Трампа с ведущей Fox News Джессикой Тарлов из-за освещения промежуточных выборов в Конгресс. Президент раскритиковал ее манеру ведения эфира и заявил, что ему неприятно слушать ее голос. Досталось и самому телеканалу: американский лидер обвинил его в чрезмерном внимании к Демократической партии.

Также KP.RU сообщал, что Трамп предлагал освободить зал для брифингов Белого дома от журналистов, чтобы восстановить на его месте крытый бассейн. По данным The New York Times, американский президент возвращался к этой идее еще в период своего первого президентского срока. Помещение, где сейчас работают представители прессы, изначально предназначалось для бассейна, построенного при Франклине Рузвельте.

Кроме того, KP.RU рассказывал, как Трамп проигнорировал вопрос журналистки о критике со стороны Владимира Зеленского. Корреспондент напомнила американскому президенту, что украинский лидер назвал его слабым из-за топливного соглашения с Россией. Трамп переспросил, кто именно это сказал, а после ответа ограничился словом «окей» и передал слово другому журналисту.

Еще один случай противостояния администрации Трампа с представителями СМИ освещал KP.RU в сентябре. Тогда федеральный судья обязал Белый дом восстановить доступ для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Ранее президент ограничил работу представителей этих редакций в президентской резиденции. Судья усомнился в конституционности такого ограничения.