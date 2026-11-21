В США объявили о готовности помогать России: цензуру Запада хотят уничтожить Фото: REUTERS.

Американский политолог Джон Вароли заявил о готовности сделать все возможное, чтобы помочь России одержать победу. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, он намерен не только поддерживать российскую сторону, но и доносить ее позицию до жителей США и Европы. Вароли подчеркнул, что готов выполнять любые задачи ради достижения этой цели.

«Я здесь, чтобы помочь России. Я готов сделать все от меня возможное и взять на себя любую задачу, чтобы помочь России победить и донести правду до западной, американской и европейской аудитории», — заявил политолог.

Вароли также обвинил западные страны в масштабной цензуре. По его мнению, из-за информационных ограничений жители США и Европы не понимают происходящего в Донбассе и не знают реального положения дел в России.

Ранее американский политолог заявил, что российская армия одерживает верх на поле боя, а в Вашингтоне осознают невозможность победы Киева. По словам Вароли, именно военные успехи России остаются главным фактором, влияющим на позицию США в переговорном процессе. Он также отметил, что американские власти уже не могут заставить Москву принять невыгодные условия урегулирования.