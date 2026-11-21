Российские спортсмены выступят с флагом и гимном: Крупная организация сняла запрет. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Международная федерация парусного спорта World Sailing разрешила российским спортсменам выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в мессенджере Max.

По словам главы ведомства, совет организации принял решение отказаться от политики нейтралитета в отношении российских яхтсменов. Теперь они смогут полноценно участвовать в международных турнирах, в том числе в командных состязаниях.

«Новые правила вступают в силу немедленно», — подчеркнул Дегтярев.

Министр поздравил отечественных спортсменов с возвращением на мировую арену. Во Всероссийской федерации парусного спорта уточнили, что новые правила будут действовать до 1 сентября 2028 года.

Ранее World Sailing разрешила российским юниорам выступать на международных регатах с флагом и гимном. Соответствующее решение было принято в июне 2026 года. До этого взрослые яхтсмены из РФ могли участвовать в турнирах только в нейтральном статусе. Первоначально ограничения ввели в марте 2022 года.