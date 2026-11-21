Минтранс РФ намерен увеличить число субсидируемых авиабилетов Фото: Иван ВИСЛОВ.

Минтранс России планирует расширить программу субсидирования авиаперевозок и увеличить число льготных билетов. Это произойдет ориентировочно в третьем квартале 2027 года. О грядущих изменениях в кулуарах Транспортной недели информационному агентству ТАСС рассказал руководитель ведомства Дмитрий Ядров.

«В текущих лимитах пересмотреть маршруты, сделав упор на региональную составляющую в большем объеме… Число билетов должно в связи с этим увеличиться», - отметил чиновник.

По словам главы министерства, специалисты намерены тщательно проанализировать действующие механизмы господдержки, чтобы наиболее рационально перераспределить финансирование между региональными и местными направлениями. В результате такого пересмотра в перечень льготных рейсов добавят новые маршруты, что сделает перелеты доступнее для пассажиров.

Ранее сообщалось, что правительство сейчас обсуждает запуск авиасообщения между Россией и Кенией. Зарубежные партнеры заявили, что ввод прямых рейсов является перспективной задачей для Найроби.