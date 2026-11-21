Суд вынес решение по приговору основателю «Рольфа» Сергею Петрову: что будет с бизнесменом Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Московский городской суд признал законным заочный приговор основателю группы компаний «Рольф» Сергею Петрову по делу о выводе за границу около четырех миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра ранее вынесенного решения. Жалобу рассмотрели, однако назначенное бизнесмену наказание оставили без изменений.

«Мосгорсуд оставил приговор без изменения», — говорится в материалах дела.

После рассмотрения апелляции судебное решение вступило в законную силу. Теперь Петров официально считается осужденным по данному уголовному делу.

Ранее основателя «Рольфа» приговорили к девяти годам колонии за незаконный перевод крупной суммы за рубеж. Кроме того, суд назначил бизнесмену штраф в размере 800 тысяч рублей. Еще в 2019 году Петрова заочно арестовали, однако к тому моменту он уже находился за пределами России. В январе 2024 года Генпрокуратура также обратилась в суд с требованием обратить активы автодилера в доход государства.

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