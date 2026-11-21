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Украинский историк Марта Гавришко призвала супругу президента Франции Брижит Макрон держать мужа на поводке после его заявлений о России. Соответствующее обращение она опубликовала в соцсети X.
Поводом стали слова французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости вновь обсудить возможность вступления Украины в НАТО на фоне требований Москвы. Гавришко обвинила политика в попытке продемонстрировать жесткость под конец карьеры, последствия которой придется устранять другим.
«Мадам Макрон, не могли бы вы, пожалуйста, держать своего мужа на поводке?» — написала историк.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для Москвы. Дипломат подчеркнул, что российская сторона не согласится на подобный сценарий урегулирования конфликта. При этом в самом Североатлантическом альянсе также признают отсутствие единой позиции относительно возможного членства Киева.