На Украине психуют из-за желания Европы говорить с Россией: Макрона призывают посадить на поводок Фото: REUTERS.

Украинский историк Марта Гавришко призвала супругу президента Франции Брижит Макрон держать мужа на поводке после его заявлений о России. Соответствующее обращение она опубликовала в соцсети X.

Поводом стали слова французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости вновь обсудить возможность вступления Украины в НАТО на фоне требований Москвы. Гавришко обвинила политика в попытке продемонстрировать жесткость под конец карьеры, последствия которой придется устранять другим.

«Мадам Макрон, не могли бы вы, пожалуйста, держать своего мужа на поводке?» — написала историк.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для Москвы. Дипломат подчеркнул, что российская сторона не согласится на подобный сценарий урегулирования конфликта. При этом в самом Североатлантическом альянсе также признают отсутствие единой позиции относительно возможного членства Киева.