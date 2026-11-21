Россия может снова начать продавать авиакеросин другим странам: документы уже готовятся Фото: Олег УКЛАДОВ.

В России допустили возобновление экспорта авиационного керосина после действующего запрета. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве энергетики РФ.

В ведомстве пояснили, что необходимые документы уже подготовлены и переданы на рассмотрение правительства. Однако какое именно решение может принять кабмин, пока не уточняется.

«Решение будет принято с учетом складывающегося топливного баланса. Приоритетной задачей остается полное обеспечение потребностей внутреннего рынка», — подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, с 1 июня по 30 ноября 2026 года в России действует запрет на вывоз авиакеросина за рубеж.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что российский рынок авиационного топлива остается сбалансированным. По его словам, ситуация с обеспечением авиакомпаний керосином стабильна, а власти продолжают следить за объемами производства и потребления. При этом действующие ограничения на экспорт направлены на поддержание стабильности внутреннего рынка.