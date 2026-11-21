Украинцы массово судятся с пограничниками: люди хотят покинуть страну, но им не дают Фото: REUTERS.

На Украине жители пытаются через суд оспорить отказы пограничников выпускать их за пределы страны. Об этом свидетельствуют материалы реестра судебных решений.

В ноябре 2025 года суд во Львове поддержал сотрудника предприятия, которому запретили выехать в командировку в Польшу. Мужчина предъявил паспорт, документ об отсрочке от мобилизации и приказ работодателя. Первоначально его иск не приняли, однако апелляция признала отказ пограничников необоснованным.

В другом случае украинец пытался пересечь границу через пункт пропуска «Шегини». Он предоставил документы о разводе и рождении ребенка, которого воспитывал самостоятельно. Суд встал на сторону мужчины, а в июне 2026 года апелляционная инстанция подтвердила это решение.

Еще один житель Украины не смог выехать с матерью-инвалидом из-за того, что ранее сопровождавший ее человек не вернулся в страну. Однако суд постановил, что мужчина не должен отвечать за действия другого гражданина.

Впрочем, не все разбирательства заканчиваются в пользу украинцев. Так, Верховный суд отказал мужчине, который считал снятие с воинского учета достаточным основанием для пересечения границы.

Ранее KP.RU сообщала, что за первые десять месяцев 2026 года украинские пограничники задержали около 12 тысяч человек при попытках незаконно покинуть страну. Еще примерно 11 тысячам удалось пересечь границу. По данным Госпогранслужбы Украины, ежедневно фиксировалось до 100 подобных попыток.