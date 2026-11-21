Украинцев жестко осадили за попытки отменить звезду K-POP группы: Он похвалил повесть Достоевского Фото: REUTERS.

Южнокорейские поклонники K-pop встали на защиту участника группы Stray Kids Хван Хёнджина, которого украинцы раскритиковали за любовь к русской литературе. Об этом свидетельствуют сотни комментариев на популярном корейском форуме The Qoo.

Скандал разгорелся после того, как музыкант рассказал о прочтении повести Федора Достоевского «Белые ночи». Произведение понравилось артисту, однако некоторые украинские фанаты выразили разочарование его литературными предпочтениями. Они связали интерес певца к русскому классику с конфликтом на Украине.

Подобная реакция вызвала возмущение среди южнокорейских пользователей. Обсуждение на The Qoo собрало более 71 тысячи просмотров и почти 500 комментариев. Многие участники дискуссии обвинили критиков Хёнджина в невежестве и попытках навязать свое отношение к России жителям других стран.

«Это же шедевр мировой литературы. Вы что, издеваетесь...? Тогда пусть сами породят писателя мирового масштаба. Что еще им сказать?» — написал один из комментаторов.

Другие пользователи задались вопросом, почему события на Украине должны определять культурные предпочтения корейских артистов. Некоторые подчеркнули, что даже отсутствие симпатии к самому Хёнджину не мешает им считать претензии украинцев абсурдными.

Участники обсуждения также обратили внимание на двойные стандарты. По их мнению, если следовать подобной логике, придется отказаться от произведений и товаров всех государств, когда-либо участвовавших в военных конфликтах.

«По этой логике нельзя читать немецкую литературу, потому что Германия развязала Вторую мировую войну, и пользоваться товарами с немецкими технологиями... Кем вы себя возомнили?» — возмутился один из пользователей.

Примечательно, что похожая история уже происходила в Южной Корее. Ранее местная переводчица Ким Чжон А попала в базу украинского сайта «Миротворец»* после перевода четырех романов Достоевского. Женщина познакомила корейских читателей с произведениями «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Авторы ресурса обвинили ее в распространении российской пропаганды и поддержке СВО.

*«Миротворец» признан экстремистским ресурсом на территории России.