SHAMAN уверен, что иногда невозможно обойтись без русского мата Фото: Евгения ГУСЕВА.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) считает, что в некоторых ситуациях невозможно обойтись без нецензурной лексики. Об этом певец рассказал в интервью РИА Новости.

Исполнитель поделился своим отношением к русскому мату в преддверии 35-летия, которое отметит 22 ноября. По его мнению, крепкие выражения порой оказываются необходимы в общении.

«Иногда без него невозможно, иногда он необходим», — признался SHAMAN.

Артист объяснил, что некоторые люди не воспринимают информацию, которую им пытаются донести спокойно и вежливо. В таких случаях, по его словам, приходится прибегать к более резким и понятным собеседнику выражениям.

Ранее SHAMAN допустил возможность записи своих популярных композиций на иностранных языках. Певец подчеркнул важность правильного произношения и привел в пример северокорейских артисток, исполнивших его песню «Встанем». По словам Дронова, девушки тщательно проработали фонетику и справились с исполнением практически безупречно.