Раненную при атаке ВСУ 8-летнюю девочку будут лечить лучшие врачи Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Восьмилетнюю девочку, пострадавшую во время удара украинских войск по поселку Юбилейное в ЛНР, перевезли в Москву для лечения. Она будет восстанавливаться в Институте имени Пирогова. Об этом рассказал в мессенджере «Макс» рассказал глава региона Леонид Пасечник.

«Еще вчера профильные ведомства оперативно восстановили документы Полины, и она эвакуирована в Москву. Сейчас маленькая пациентка уже доставлена в Институт имени Н. И. Пирогова и будет проходить дальнейшее лечение там», - написал Пасечник.

Губернатор республики также выразил искреннюю признательность специалистам Минздрава РФ. Ведомство максимально быстро отреагировало на запрос региона и помогло организовать лечение ребенка у лучших медиков.

Ранее стало известно, что после атаки ВСУ на Юбилейное были найдены тела мирных граждан, которые лежали под завалами разрушенных домов. Экстренные службы извлекли тела 13-летней девочки, ее мамы и женщины.