Участник шоу «Суперниндзя. Дети» умер в больнице после падения в шахту высотки Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Тюмени скончался 16-летний Тимофей Никитин, участник шоу «Суперниндзя. Дети». 14 ноября он упал в шахту высотного дома в жилом комплексе «Три богатыря», пишет «КП-Тюмень». Почти неделю медики боролись за его жизнь, однако спасти юношу не удалось.

Подросток приехал из Челябинска в Тюмень в гости к другу. Тимофей увлекался руфингом, вместе с товарищем он решил покорить очередную высотку. Однако парень не рассчитал силы и сорвался в шахту с высоты более 60 метров. Спасателям пришлось разбирать конструкции в холле первого этажа, чтобы достать пострадавшего. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ишемический отек мозга, Тимофей находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура проверяет, как подростки смогли попасть в технические помещения здания, а также даст оценку действиям управляющей компании.

Ранее KP.RU писал, что в Тюмени подростки устроили опасные заезды по мокрым крышам высоток и сняли происходящее на видео. Правоохранители заинтересовались выложенными в Сеть видеокадрами, отвечать за смертельно опасную шалость детей будут взрослые