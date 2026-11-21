Слуцкий: угрозы Зеленского уничтожить Крымский мост – это гостерроризм Фото: Евгения ГУСЕВА.

Член комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал государственным терроризмом заявления Владимира Зеленского о намерении уничтожить Крымский мост. Об этом политик написал в MAX.

«Заявление Зеленского о намерении полностью уничтожить Крымский мост — сугубо гражданский объект — откровенный государственный терроризм. Манипулируя и искажая факты, он нагло лжет об использовании моста для переброски военных грузов на полуостров», — заявил Слуцкий.

По словам политика, Россия ответит на все теракты Киева. Слуцкий также напомнил о призыве президента РФ Владимира Путина украинцам и ВСУ перейти на «правильную сторону истории», отметив, что он касается всех, кто действительно хочет мира.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин заявил о намерении России ответить на атаки по Крымскому мосту. Президент предупредил, что ответные действия будут значительно болезненнее, и подчеркнул, что мост является гражданским объектом.