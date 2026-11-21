В МИД Финляндии предложили ограничить въезд спортсменов из РФ во всем Евросоюзе Фото: REUTERS.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила ввести на уровне Евросоюза единые визовые ограничения для российских профессиональных спортсменов. По ее мнению, въездные правила для атлетов из России должны быть общими для всех стран Шенгенской зоны. Об этом министр заявила в интервью финской телерадиокомпании Yle.

Валтонен отметила, что после Финляндии о жесткой политике в отношении российских спортсменов объявили и другие государства, включая Чехию, Польшу, Норвегию и Канаду. По ее словам, это создает условия для выработки общей позиции ЕС. Глава финского МИД ждет, что Еврокомиссия в ближайшее время представит соответствующее предложение.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин назвал отказ Финляндии допускать российских спортсменов к международным соревнованиям непоследовательным шагом. По его словам, такие действия ведут к снижению уровня доверия между странами.