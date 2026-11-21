Психиатр Костюк: ночные пробуждения говорят о психологическом неблагополучии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Главный психиатр Москвы, главврач ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева Георгий Костюк предупредил, что нарушения сна - это один из самых важных индикаторов психологического неблагополучия.

Частые ночные пробуждения не просто ухудшают самочувствие, но и критически снижают трудоспособность человека.

Ментальное здоровье проявляется в двух плоскостях: первая - это внешнее поведение, где при должной рефлексии человек может заметить за собой странные или нетипичные реакции. Вторая - внутреннее состояние.

Нередко люди успешно маскируют психологическое напряжение в социуме, продолжая «держать лицо», однако организм все равно подает сигналы бедствия.

- Но если нарушается сон, мы плохо спим и часто просыпаемся, это напрямую затрудняет нашу работу. Нарушение сна является важнейшим индикатором нашего психологического неблагополучия, — подчеркнул Костюк в беседе с NEWS.ru.

Игнорировать хроническую усталость и проблемы с засыпанием опасно: часто это не просто физическая утомляемость, а прямой крик о помощи со стороны психики, требующий внимания, отдыха или профессиональной поддержки.