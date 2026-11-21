Иммунолог Продеус: причиной хронического бессилия может быть астенический синдром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Врач-иммунолог Андрей Продеус предупредил, что хроническая усталость и непреодолимое желание спать могут указывать на сбои в организме. Причин, которые провоцируют такие состояния, много. И лучше не игнорировать их.

Одна из наиболее частых, говорит врач в беседе с lenta.ru, это астенический синдром (астения) — состояние патологического бессилия, которое не проходит даже после полноценного отдыха и сна.

Заниматься самолечением в таком случае категорически противопоказано. Как и списывать все на простую нехватку отдыха или стресс на работе. Первым и самым правильным шагом при появлении стойкой сонливости должен стать визит к врачу-терапевту.

Именно специалист широкого профиля проведет первичную диагностику, назначит необходимые базовые анализы и поможет разобраться в истинных корнях такого состояния. Своевременное обращение к доктору позволит не только вернуть бодрость, но и предотвратить развитие более серьезных скрытых заболеваний.

Кстати, аутоиммунные заболевания могут долго оставаться незамеченными, поскольку их ранние проявления похожи на усталость, стресс и распространенные нарушения пищеварения, пишет RT.