Население Украины может сократиться до 26,2 млн человек к 2030 году Фото: REUTERS.

К 2030 году численность населения Украины может сократиться под влиянием низкой рождаемости, военных потерь и массовой эмиграции. Такой прогноз озвучил заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун, передает телеканал ТСН.

«Перспективы не очень веселые», — охарактеризовал специалист темпы депопуляции в стране.

По его словам, в начале 2026 года на территории Украины проживало чуть более 27 млн человек. Согласно расчетам демографов, к 2030 году сократиться до 26,2 млн человек. Сохранится диспропорция по полу (женщин будет больше, чем мужчин). При этом доля детского населения продолжит сокращаться, а доля пожилых граждан увеличится.

Эксперт уточнил, что представленный прогноз базируется на сценарии сохранения Украиной текущих границ. Итоговые демографические показатели будут напрямую зависеть от продолжительности конфликта, интенсивности боевых действий, а также от масштабов возвращения украинских граждан, уехавших за границу.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как сократилось население Украины с начала 2014 года. Численность украинского населения упала в полтора-два раза за 12 лет.