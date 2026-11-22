Британский политик Галлоуэй сравнил лидеров Европы со стаей лающих чихуахуа Фото: Василий Вахрин.

Лидер Рабочей партии Великобритании, семикратный депутат парламента Джордж Галлоуэй подверг жесткой критике европейских политиков, выступающих за продолжение боевых действий на Украине. Он назвал сторонников эскалации маргинальными фигурами, которым в ближайшее время грозит потеря власти.

«Это какая-то стая лающих чихуахуа в лице Европейского союза», — сказал политик в эфире YouTube-канала журналистки Дианы Панченко.

По оценке британского парламентария, пребывание у власти французского лидера Эммануэля Макрона подходит к завершению, а политические перспективы и вес канцлера ФРГ Фридриха Мерца вызывают серьезные сомнения. Галлоуэй также заявил, что у премьер-министра Великобритании Энди Бернема нет прочного мандата и широкой поддержки внутри страны, несмотря на его упорную позицию в пользу продолжения противостояния.

Кроме того, политик указал на кризисное состояние европейской экономики. В подтверждение своих слов он сослался на усиливающееся общественное недовольство, которое проявляется в массовых акциях протеста в столицах стран Европы.

Накануне бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что европейские лидеры изменили риторику и пытаются включиться в мирные переговоры по Украине, тогда как ранее это считалось предательством. Она отметила двуличность политиков, указав на заявления канцлера ФРГ, который допускает поэтапную отмену санкций в рамках мирного соглашения.

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