Диетолог Соломатина: онемение рук может указывать на дефицит магния Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Дефицит магния или железа может проявиться онемением рук. Об этом "Абзацу" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что магний нужен человеку в том числе для стабилизации нервной системы и его недостаток может быть причиной онемения рук. Кроме того, что при стрессе этот элемент расходуется довольно активно.

"Недостаток железа может не сразу себя проявлять: гемоглобин может находиться еще в референсных значениях, а нехватка железа уже имеется", - сказала специалист.

По ее словам, для правильного усвоения железа необходимо достаточное количество витамина C или D, а также кальция и калия.

KP.RU сообщил, что дефицит магния может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и гормонального дисбаланса. Восполнить нехватку данного элемента можно тремя способами – через питание, добавки и устранение факторов, мешающих его усвоению.