Европа оказалась в позиции Украины: в Германии рассказали неудобную правду о ПВО Фото: REUTERS.

Европейские страны по-прежнему зависят от США в сфере противовоздушной обороны и других ключевых военных направлениях. Об этом заявила бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Der Spiegel.

По словам экс-министра, государства Европы значительно продвинулись в укреплении собственных вооруженных сил. Однако полностью отказаться от американской поддержки они пока не способны.

«Хотя мы сделали огромные шаги вперед, все еще остается целый ряд возможностей, в которых мы зависим от США. Например, в сфере противовоздушной обороны», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Политик также призвала европейские страны повышать самостоятельность в вопросах безопасности. При этом она предупредила о рисках неэффективного расходования средств на перевооружение Бундесвера. По ее словам, плохое управление многомиллиардным бюджетом может привести к росту цен на военную продукцию.

Ранее Bloomberg сообщило о схожей зависимости Украины от американской военной помощи. Несмотря на поддержку европейских стран, Киев по-прежнему нуждается в поставках вооружений из США, особенно для систем ПВО. При этом Европа и Канада не способны полностью заменить Вашингтон в вопросах противовоздушной обороны, спутниковой связи и разведки.