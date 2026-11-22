В МВД раскрыли новую схему мошенников с сообщениями о повреждении авто Фото: Ольга ЮШКОВА.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, при которой аферисты направляют жертвам сообщения о повреждении автомобиля на парковке. Об этом сообщает МВД России.

Согласно материалам ведомства, мошенники связываются с жертвой в мессенджере, сообщая, что они якобы задели принадлежащую ей припаркованную машину. Аферисты убеждают россиян, что ущерб незначительный, но сейчас времени разбираться с этим у них нет.

После этого мошенники отправляют ссылку, при переходе по которой прикрепленный файл не открывается. Затем жертва начинает получать сообщения о том, что ее данные попали в публичный доступ.

Мошенники начинают запугивать человека, убеждая того о необходимости перевести деньги на «безопасный счет», чтобы сохранить их. В итоге денежные средства и личные данные оказываются у злоумышленников.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали обманывать россиян, обещая им компенсацию за сбои в работе онлайн-сервисов. Так они крадут личные и банковские данные жертв.