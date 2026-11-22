Врач Умнов: энергетики могут провоцировать инфаркты и инсульты Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Энергетические напитки дают кратковременный прилив сил, а их избыток может привести к скачкам давления и даже инфарктам или инсультам. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач Александр Умнов.

"Энергетики содержат комбинацию тонизирующих веществ — кофеин, таурин, глюкозу, экстракты женьшеня и другие стимуляторы. По содержанию кофеина некоторые напитки существенно превышают безопасную суточную дозу", - отметил он.

По его словам, избыточная доза энергетиков вызывает перенапряжение всех систем организма. У человека возникает учащенное сердцебиение, нарушение ритма и скачки давления.

Специалист предупредил, что у людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям такие перегрузки могут спровоцировать острые состояния — инфаркт миокарда или инсульт.

Life.ru сообщил, что если человек употребит большое количество энергетика, особенно после бессонной ночи, он может почувствовать, как сердце то сильно колотится, то будто замирает. А в ряде случаев к этим ощущениям добавляется тревога.