Людям с проблемами ЖКТ не следует есть имбирные пряники Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom

Имбирные пряники могут нанести вред людям с некоторыми заболеваниями. Об этом "Абзацу" сообщила диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, страдающим нарушением углеводного обмена наличие сахара и меда в составе таит серьезную опасность. Эти компоненты имеют высокий гликемический индекс.

"При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, обострениях панкреатита. Если слизистая нарушена или произошел спазм желчных путей, может возникать изжога", - отметила она.

Специалист напомнила, что мед в составе таких пряников может содержать пыльцу и создавать угрозу аллергикам.

KP.RU рассказал, что имбирные пряники и печенье за счет имеющихся в составе специй и добавок могут благотворно влиять на самочувствие. Так, имбирь помогает пищеварению, уменьшает тошноту и помогает в борьбе с простудой и гриппом.