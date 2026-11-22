Психолог Шайхетдинова: Переписка создает иллюзию романтических отношений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ежедневная переписка, разговоры и флирт могут создать ощущение, что романтические отношения между партнерами уже сложились, хотя люди ни разу не виделись вживую. О том, почему это происходит, РИАМО рассказала клинический психолог Милана Шайхетдинова.

«В виртуальном общении очень легко идеализировать собеседника. Мы видим только ту часть личности, которую человек показывает в переписке», - объяснила эксперт.

Переписка дает больше контроля над впечатлением о себе: можно обдумать ответ, подобрать удачное фото или интересный комплимент. Иногда на личную встречу трудно лишиться потому, что она может разрушить уже сложившуюся фантазию. Но она же позволяет понять, есть ли подлинный интерес и уважение к границам предполагаемого партнера.

«В здоровой романтической динамике интерес постепенно переходит в действия. Человек хочет увидеться, узнать другого вживую, провести время вместе, встроить его в свою реальность», - подчеркнула Шайхетдинова.

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