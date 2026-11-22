Психолог Болзан: Детские установки разрушают наши потребности Фото: Даниил ОПАРИН.

Многие люди готовы тратить деньги на близких или домашних животных, но годами откладывают необходимые для себя покупки. Причиной такого поведения может быть чувство вины, которое сформировалось еще в детстве. Об этом РИАМО рассказала психолог Ника Болзан.

«Покупка для близкого кажется оправданной: она выражает заботу, и за нее не стыдно. Трата на себя многим кажется прихотью, которую нужно заслужить. Особенно если в детстве человек слышал „о себе думают эгоисты“ или видел, как мама все отдает семье», - отмечает эксперт.

По словам психолога, человек может долго и тщательно выбирать игрушки или корм для своего питомца, но при этом несколько лет отказывать себе в покупке одежды или обуви. Забота о других в такие моменты воспринимается как необходимость, а вот собственные потребности отходят на второй план.

«Щедрость полезна, пока она не становится единственным способом чувствовать себя нужным. Насторожиться стоит, если человек не может вспомнить, чего хочет сам, испытывает вину за любую покупку для себя или устает, но все равно отказывается от отдыха, пока не помог всем. Так постепенно накапливается истощение», - подчеркнула Болзан.

Как KP.RU писал ранее, люди продолжают доверять рекомендациям блогеров и покупать разрекламированные ими товары. Причина в том, что популярный человек постепенно начинает восприниматься как знакомый, а его образ жизни как ориентир.