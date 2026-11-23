В Москве задержали стажёра ПВЗ, который украл смартфоны на миллион рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Стажёр ПВЗ одного из маркетплейсов в Москве присвоил девять смартфонов общей стоимостью около миллиона рублей. Для этого 19-летний юноша разработал хитроумную схему с подменой товара и фиктивным возвратом, пишет издание «Известия».

Сообщается, что парень заказывал смартфоны с доставкой на своё рабочее место, заменял их муляжами и оформлял возврат.

Похожие случаи происходили и в других регионах. Так, в Норильске сотрудница ПВЗ забирала себе дорогие товары, не регистрируя их поступление в пункт выдачи. Посылки долгое время числились как находящиеся в пути, а покупателям предлагали отказаться от заказов. Женщина таким образом украла товары более чем на 1,4 млн рублей.

Как по хитрой схеме 20-летний рязанец обокрал маркетплейс на 3,3 млн рублей, читайте здесь на KP.RU.

В Тамбове перед судом предстанет 19-летний молодой человек, который, работая в пункте выдаче одного из маркетплейсов, забирал себе товары, от которых отказывались покупатели, оформляя при этом возврат.