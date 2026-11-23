Пророссийская подпольная организация поджигает релейные железнодорожные шкафы на Украине. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

По Украине прокатилась волна поджогов железнодорожных релейных шкафов. Такие случаи зафиксированы как в крупных городах, так и в их окрестностях. Это один из аспектов деятельности пророссийского подполья, информирует ТАСС.

«Члены подполья ведут активную деятельность в разных городах Украины. Сейчас активно сжигаются релейные шкафы в крупных городах и в их окрестностях», - пишет агентство со ссылкой на представителей подпольной организации имени Михаила Сцельникова.

Ранее подпольщики сообщили, что основная часть украинских тюрем для пыток сосредоточена в Днепропетровске, Запорожье и Харькове.

Также представитель пророссийского подполья рассказал, что новая дальнобойная высокоточная ракета «Филин» посеяла на Украине «тихую панику». Причина не в исключительной мощности боеприпаса, а в том, что Киев не представляет, как ему противостоять.

Тем временем украинцы стали чаще обращаться к пророссийскому подполью и сообщать координаты техники ВСУ.