Мэр Кулемзин: на найденных в ДНР купюрах обнаружили следы опасных веществ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Донецкой Народной Республике произошел страшный инцидент. Житель Макеевки на остановке общественного транспорта поднял купюру номиналом 5 тысяч рублей и получил серьезное отравление. Как выяснили специалисты, на банкнотах имеются следы опасных химических веществ. Сами купюры были поддельными. Так заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его данным, контакт мужчины с одной из банкнот стал причиной тяжелого химического отравления. Мэр призвал жителей к бдительности и осторожности на фоне случившегося.

"Поступает информация об обнаружении на улицах подозрительных предметов. На остановке общественного транспорта в Макеевке были обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей", - проинформировал Алексей Кулемзин.

Он напомнил об опасности приближения к подозрительным предметам. Ими могут быть бесхозные мобильные телефоны, мелкая бытовая техника или обломки беспилотников. При обнаружении таких предметов необходимо сообщить в компетентные службы, порекомендовал мэр Донецка.

Боевики ВСУ, по данным замкомандира штурмового взвода группировки "Центр" Михаила Паулина, пытались заживо сжечь мирного жителя. Он отказался покинуть город в ДНР. По словам Михаила Паулина, об этом рассказал сам пострадавший. Его привязали, облили бензином и подожгли.

В Брянской области мирный житель погиб в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Власти сообщили, что ВСУ сбросили припас с беспилотника. ЧП случилось в Жуковском районе области.

В Брасовском районе Брянской области между тем нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны. На место взрывоопасного предмета выехали группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра и пиротехническая группа. Они изъяли и обезвредили мину. Жителей призвали не перекатывать, не разбирать и не бить визуально опасные предметы при обнаружении. Их также не следует бросать в водоем или закапывать. При нахождении подобных предметов или взрывоопасных устройств необходимо позвонить и обратиться за помощью пожарно-спасательной службы, напомнили жителям.